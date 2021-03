Militantes presos por faixa com os dizeres "Bolsonaro genocida" são liberados

247 - Presos nesta quinta-feira (18) por terem exibido uma faixa com uma charge do cartunista Renato Aroeira o os dizeres "Bolsonaro genocida", os cinco militantes do PT foram liberados após o delegado da Polícia Federal negar possível enquadramento do grupo da Lei de Segurança Nacional (LSN).

A prisão foi feita pela Polícia Militar do Distrito Federal, que enxergou no protesto apologia ao nazismo e infração à LSN.

Os deputados do PT Natália Bonavides (RN), Alencar Braga (SP), Paulo Pimenta (RS) e Gleisi Hoffmann (PR) acompanharam o grupo durante o depoimento na delegacia da PF em Brasília.

Os militantes se queixaram de ameaças verbais dos policiais militares. "Foi agressiva, dizia que iriam direto para um presídio, que seriam enquadrados na Lei de Segurança Nacional. Relataram agressividade verbal. Na PF foi tudo muito tranquilo".

