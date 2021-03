Militantes do PT presos em Brasília prestam depoimento à PF e deputados pedem liberação imediata

247 - Os cinco militantes do PT presos em Brasília após estenderem uma faixa com uma charge do cartunista Renato Aroeira e os dizeres "Bolsonaro genocida" prestam depoimento à Polícia Federal no início da tarde desta quinta-feira (18).

A charge em questão já foi divulgada por diversas vezes em veículos de comunicação e em perfis nas redes sociais. Nenhum tipo de repressão contra o conteúdo havia sido realizado até este momento.

O deputado federal Alencar Braga (PT-SP), que acompanha os militantes, informou em vídeo publicado no Twitter que "por ora, o delegado só está tomando depoimento. Não fez nenhum tipo de enquadramento". Anteriormente, havia a informação de as vítimas tinham sido enquadradas na Lei de Segurança Nacional.

Segundo parlamentar, há expectativa de que todos sejam liberados ainda nesta quinta-feira.

