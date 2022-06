Racha no clã-Bolsonaro: Carlos, Flávio e Michelle não se entendem sobre comunicação da campanha

Apoie o 247

247 - O clã-Bolsonaro passa por turbulências no setor de comunicação da campanha de Jair Bolsonaro (PL) à reeleição. O vereador do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro (Republicanos) e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) trocaram farpas publicamente acerca das propagandas eleitorais de Bolsonaro na televisão.

“Vou continuar fazendo o meu aqui e dane-se esse papo de profissionais do marketing…. Meu Deus!”, escreveu Carlos após a veiculação de uma das peças publicitárias. Em entrevista à CNN Brasil, Flávio rebateu: “Olha, para mim as inserções do partido foram perfeitas. Isso foi fruto de muito trabalho, de muito estudo. Não foi um achismo”.

Enquanto isso, a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, atrapalha os planos do marido para aumentar sua popularidade entre as mulheres. Bolsonaro pretendia usar a imagem de sua esposa na busca por mais votos do eleitorado feminino. Ela, no entanto, se mostra resistente a gravar as peças publicitárias e inclusive já chegou a desmarcar uma das gravações.

