Relatório da PF indica que Heleno orientou Sara Winter e Allan dos Santos, afirma Reinaldo Azevedo

247 - O jornalista Reinaldo Azevedo informou na manhã desta sexta-feira (11) que o relatório da Polícia Federal sobre as milícias digitais tem um revelador depoimento do general Augusto Heleno, chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência. Ele confessou ter recebido Sara Winter e “amigos trogloditas no Palácio”, escreveu Azevedo, e completou: “Deu até conselho. Ouviu que algo haveria contra o STF. Não fez nada. Limitou-se a atuar como coach de fascistóide. Também recebeu Allan dos Santos. Demita-se!”

Relatório da PF traz depoimento de Augusto Heleno. Ele confessa ter recebido Sara Winter e amigos trogloditas em Palacio. Deu até conselho. Ouviu q algo haveria contra o STF. Não fez nada. Limitou-se a atuar como coach de fascistoide. Tbem recebeu Allan dos Santos. Demita-se! — Reinaldo Azevedo (@reinaldoazevedo) February 11, 2022

Na noite desta quinta-feira (10), revelou-se que a PF afirmou ao Supremo Tribunal Federal (STF) que uma milícia digital usa a estrutura do chamado "gabinete do ódio" — grupo formado por aliados de Jair Bolsonaro e que atuaria até mesmo dentro do Palácio do Planalto.

A informação consta em um relatório parcial enviado pela delegada Denisse Ribeiro ao ministro Alexandre de Moraes.

Segundo a PF, essa ação do grupo seria orquestrada com propósito de difundir ataques e desinformação, criando e deturpando dados para obter vantagens e auferir lucros, portanto, buscam ganhos políticos, ideológicos e financeiros.

O relatório detalha as etapas seguidas pela organização criminosa para realizar diversos ataques virtuais a alvos. A delegada avalia que as investigações devem ter continuidade diante dos vários elementos reunidos que indicam para possíveis crimes.

