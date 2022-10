Sabotagem eleitoral: PRF desobedece TSE e faz mais de 500 abordagens em ônibus neste domingo

Apoie o 247

247 - Em um movimento de sabotagem eleitoral, a Polícia Rodoviária Federal do governo Jair Bolsonaro (PL) descumpriu uma determinação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que a proibia de realizar operações envolvendo transporte de eleitores neste domingo (30) e já realizou 514 abordagens em ônibus até 12h35 de hoje, informa a Folha de S. Paulo.

Tais abordagens estão dificultando a locomoção de eleitores do ex-presidente Lula (PT), especialmente no Nordeste . Somente no Alagoas, foram 82 abordagens a ônibus feitas pela PRF. O número total de abordagens no país já é 70% maior em relação ao primeiro turno.

A reportagem da Folha teve acesso a documentos da PRF do Paraná que orientavam foco das abordagens policiais em transportes de passageiros: "A fiscalização deverá ser focada nos veículos transportadores de passageiros, com o intuito de prevenir acidentes de trânsito nesse período que há um incremento de movimentação de passageiros, e de verificar possíveis crimes eleitorais, especialmente transporte irregular de passageiros ou dinheiro".

Outro documento da PRF do Paraná recomenda que, caso não passassem ônibus, o foco das abordagens deveriam ser vans e demais veículos que transportassem passageiros.

O diretor-geral da PRF, Silvinei Vasques, é bolsonarista e pediu votos em Jair Bolsonaro (PL) nesta sábado (29) via Instagram. A presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann, pediu a prisão do diretor-geral do órgão pelo descumprimento da decisão do TSE.

