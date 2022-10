Diretor-geral da PRF, que barra eleitores de Lula em estradas, pediu voto em Bolsonaro na véspera do segundo turno

A Coligação Brasil da Esperança, da chapa Lula/Alckmin, entrou com pedido no TSE para a intimação imediata do diretor-geral Silvinei Vasques edit

247 - O diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Silvinei Vasques, publicou uma foto pedindo voto em Jair Bolsonaro (PL) na noite deste sábado (29), véspera do segundo turno das eleições.

De acordo com print recuperado pelo jornal O Globo , a foto inclui uma bandeira do Brasil e a frase "vote 22, Bolsonaro presidente."

Neste domingo (30), a PRF está bloqueando estradas no Nordeste para impedir que eleitores do ex-presidente Lula (PT) exerçam o direito ao voto . A Coligação Brasil da Esperança, da chapa Lula/Alckmin, entrou com pedido no TSE para a intimação imediata do diretor-geral.

No início da tarde deste domingo, Vasques deletou a imagem em que pedia votos a Bolsonaro.

A intenção da realização de tal manobra da PRF do governo Bolsonaro (PL) de dificultar o transporte de eleitores já era denunciada desde sábado (29). Pensando nisso, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, proibiu a atuação da PRF em qualquer operação relacionada ao transporte público de eleitores neste domingo, ordem que está sendo descumprida.

