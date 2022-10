Gleisi pede prisão imediata do diretor-geral da PRF por crime eleitoral

Vídeos mostram agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) fechando estradas de estados da região do Nordeste; Diretor-geral da PRF, Silvinei Vasques, pediu votos para Bolsonaro edit

247 - A presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann, pediu neste domingo eleitoral (30) a prisão do Diretor Geral da PRF, o bolsonarista Silvinei Vasques, após denúncia de agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) fechando estradas de estados da região do Nordeste.

“Pedimos a prisão do Diretor Geral da PRF e dos Superintendentes Regionais que não estão cumprindo a decisão do TSE. Peço aos parlamentares da nossa coligação que se dirijam aos locais das operações em seus estados e deem ordem de prisão aos policiais,inclusive PMs como no RJ”.

O próprio diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Silvinei Vasques, pediu votos para Jair Bolsonaro (PL) nas redes sociais

Vídeos compartilhados nas redes sociais na manhã deste domingo (30) mostram agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) fechando estradas de estados da região do Nordeste e bloqueando a passagem de eleitores vestidos de vermelho.

Um dos vídeos mostra uma blitz na entrada de Cuité, Paraíba.

A intenção da realização de tal manobra por parte do governo Bolsonaro (PL) já era denunciada desde sábado (29). Pensando nisso, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, proibiu a atuação da PRF em qualquer operação relacionada ao transporte público de eleitores neste domingo, ordem que está sendo descumprida.

