Se Kassio Nunes votar a favor de Moro, prejudica Lula, mas situação de Flávio Bolsonaro também pode se complicar

O voto do ministro Kassio Nunes será decisivo no julgamento sobre a suspeição do ex-juiz Sergio Moro. Se for favorável, ele pode complicar a situação de Flávio Bolsonaro no STF

247 - O voto que o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Kássio Nunes dará na suspeição de Sergio Moro, decisivo para o veredicto sobre o tema, é aguardado com ansiedade não apenas pela defesa de Lula, mas também por ministros do governo de Jair Bolsonaro e por políticos de sua base.

A eventual absolvição de Moro pode abrir a possibilidade de Lula ser novamente impedido, pela via judicial, de concorrer à Presidência em 2022. Mas, por outro lado, isto poderia atingir no futuro o senador Flávio Bolsonaro em julgamentos no STF.

Jair Bolsonaro tem dito a interlocutores que não se envolverá na discussão. Na terça (16), porém, ele declarou a um fã que o ex-presidente “não vai ficar elegível, não” em 2022, informa a jornalista Mônica Bergamo em sua coluna na Folha de S.Paulo.

