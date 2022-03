Apoie o 247

247 - O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse nesta terça-feira (15) que o Brasil está preparado para enfrentar as consequências da "Segunda Guerra Mundial", que se deu entre os anos de 1939 e 1945. Durante discurso no Planalto, Guedes disse que o Brasil está "mais arrumado" do que outros países. "Nós estamos com o deficit zerado. Nós estamos prontos para outra briga. Se vier a segunda guerra mundial aí, nós estamos prontos de novo", afirmou o ministro.

Na sexta-feira (11), Guedes já havia dado uma informação equivocada ao afirmar que “tem mais iPhones no Brasil que população”. Uma pesquisa da StatCounter, indica que a Samsung lidera o mercado brasileiro com 40,54%. Ela é seguida pela Motorola (26,87%), depois pela Xiaomi (11,45%) e em seguida pela LG (9,48%). A Apple fica em último, com 9,36%.

Assista:

“Se vier a 2ª Guerra Mundial aí, estamos prontos”, diz Paulo Guedes.



Ministro da Economia disse estar preparado para um conflito que já aconteceu. A Segunda Guerra Mundial ocorreu entre os anos de 1939 e 1945. pic.twitter.com/UtNdZiwhNp — Metrópoles (@Metropoles) March 15, 2022

