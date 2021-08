"Só resta fechar a Aman": a reação ao abraço entre um general e Roberto Jefferson

General Ramos, secretário-geral do governo Bolsonaro, se abraçou a Roberto Jefferson, político que simboliza a corrupção do centrão e ameaçou ministros do STF edit

247 – "Quando os generais se abraçam a um tipo como Roberto Jefferson, só resta fechar a AMAN e reescrever todos os manuais, pois não há mais nada aproveitável", postou o empresário João Kerber, em seu twitter , ao constatar que os generais brasileiros decidiram se associar à quintessência da corrupção política no Brasil. Saiba mais sobre o caso:

O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Luiz Eduardo Ramos, recebeu nesta terça-feira (3) o presidente do PTB, Roberto Jefferson. Uma foto do encontro foi publicada pelo próprio ministro no Twitter.

Ramos classificou Jefferson como "mais um soldado". "Recebi hoje a visita do Presidente do PTB, Roberto Jefferson. Mais um soldado na luta pela liberdade do nosso povo e pela democracia do nosso Brasil", escreveu.

Em maio deste ano, no entanto, Jefferson posou armado nas redes sociais para lutar contra o 'gaysismo' e 'comunismo'. Depois, em julho, o dirigente partidário publicou um vídeo segurando armas e disparou uma série de insultos contra o embaixador da China no Brasil, Yang Wanming, chamando-o até mesmo de “macaco”.

