'Só teremos paz quando tragédias como esta não se repetirem', diz Alessandra Sampaio, esposa de Dom Phillips

247 - Esposa do jornalista britânico Dom Phillips, morto cruelmente na Amazônia pelos irmãos Amarildo Oliveira da Costa, conhecido como ‘Pelado’, e Oseney da Costa de Oliveira, conhecido como Dos Santos, Alessandra Sampaio divulgou nota após a confirmação da morte do marido.

Ela diz que buscará justiça e que só terá paz quando medidas forem tomadas para que "tragédias como esta não se repitam jamais".

Leia:

"Embora ainda estejamos aguardando as confirmações definitivas, este desfecho trágico põe um fim à angústia de não saber o paradeiro de Dom e Bruno. Agora podemos levá-los para casa e nos despedir com amor.

Hoje, se inicia também nossa jornada em busca por justiça. Espero que as investigações esgotem todas as possibilidades e tragam respostas definitivas, com todos os desdobramentos pertinentes, o mais rapidamente possível.

Agradeço o empenho de todos que se envolveram diretamente nas buscas, especialmente os indígenas e a Univaja. Agradeço também a todos aqueles que se mobilizaram mundo afora para cobrar respostas rápidas.

Só teremos paz quando as medidas necessárias forem tomadas para que tragédias como esta não se repitam jamais. Presto minha absoluta solidariedade com a Beatriz e toda a família do Bruno.

Abraços,

Alessandra Sampaio".

