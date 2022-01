Tacla Duran diz que vai denunciar Moro ao Conselho de Ética da OAB após ataque a advogados do Prerrogativas

Apoie o 247

247 - O advogado Rodrigo Tacla Duran, que diz ter sido vítima de extorsão por parte do advogado Carlos Zuccolotto, amigo do ex-juiz suspeito Sergio Moro, cujo enriquecimento está sendo investigado pelo Tribunal de Contas da União , contestou o ataque do ex-juiz aos juristas do grupo Prerrogativas.

Tacla Duran lembrou que Moro é advogado e seus ataques aos advogados do Prerrô serão levados ao Conselho de Ética da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). "Russo @SF_Moro você há muito tempo hostiliza a advocacia e as prerrogativas.Você é inscrito na OAB @CFOAB e não é digno da carteira que recebeu porque não preza pela ética e reiteradamente tem conduta incompatível com a advocacia. Será,certamente representado no Tribunal de Ética", escreveu Tacla Duran.

Em entrevista à revista Veja, que começa a circular nesta sexta-feira (14), Moro afirmou que os advogados do Prerrogativas “trabalham pela impunidade de corruptos”. Também nesta sexta, Moro usou as redes sociais para atacar o advogado Antonio Claudio Mariz de Oliveira, que integra o grupo. "Leio na Folha que o líder do clube dos advogados pela impunidade ("o crime já aconteceu, o que adianta punir?") é contra o meu projeto de reforma da Justiça. Pelo jeito, estamos mesmo fazendo a coisa certa já que os advogados de corruptos são contra”, postou Moro.

