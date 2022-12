Terrorista bolsonarista gastou R$ 170 mil em armas e munições para atentado em Brasília

Apoie o 247

247 - O empresário bolsonarista George Washington De Oliveira Sousa, 54, preso por tentar explodir uma bomba em Brasília, gastou mais de R$ 170 mil com a compra de armamentos e munições que seriam usados no atentado, planejado para o dia da posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O próprio acusado admitiu o valor dos equipamentos em depoimento à polícia, na noite de sábado (24). George saiu do Pará, sua terra natal, com destino a Brasília após a derrota de Jair Bolsonaro no segundo turno das eleições presidenciais e trouxe armas, munições e emulsões explosivas dentro de uma caminhonete.

Ele foi preso no apartamento que alugava, no Sudoeste da capital federal. Junto dele, segundo a PCDF, foram apreendidos um fuzil, duas espingardas, revólveres, mais de 1 mil munições e artefatos explosivos.

No depoimento, George disse que pretendia distribuir armas e munições para outros bolsonaristas e militantes da extrema direita que estão acampados em frente ao Quartel-General (QG) do Exército.

