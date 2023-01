Torres passa por audiência de custódia após ser preso

Apoie o 247

ICL

247 - O ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal e ex-ministro da Justiça de Jair Bolsonaro, Anderson Torres, passou por audiência de custódia na tarde deste sábado (14).

Torres foi preso na manhã deste sábado ao desembarcar no Aeroporto Internacional de Brasília. A determinação veio do ministro Alexandre de Moraes, que respondeu a um pedido da Polícia Federal. Segundo Moraes, Torres foi conivente com a invasão das sedes dos três poderes no dia 8 deste mês, quando terroristas bolsonaristas destruíram as sedes dos três poderes e tentaram dar um golpe de estado.

O desembargador Airton Vieira, instrutor do gabinete de Moraes, foi o responsável por colher o depoimento de Torres durante a audiência de custódia. O advogado criminalista Rodrigo Roca, que defende Torres, acompanhou a sessão.

Após ser preso, Torres foi levado a um batalhão da Polícia Militar do DF e deve prestar depoimento na semana que vem.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.