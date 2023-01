Prisão de Anderson Torres é recado a todos que conspiraram contra o país, diz Randolfe

Líder do governo Lula no Congresso, o senador Randolfe disse que cabe responsabilizar os conspiradores contra a democracia dos últimos 4 anos edit

247 - A prisão de Anderson Torres, ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal e ex-ministro de Jair Bolsonaro, foi um "recado" aos que cometeram crimes e "conspiraram" contra o país, segundo o líder do governo Lula no Congresso Nacional, senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP).

"A prisão de Anderson Torres foi mais um recado àqueles que passaram os últimos 4 anos desrespeitando a Lei e conspirando contra o País. Agora não cabe desculpas, cabe responsabilização. O Brasil está dizendo ao mundo que não dará espaço para o golpismo", disse Randolfe em suas redes sociais.

Torres foi preso na manhã deste sábado (14) ao regressar ao Brasil. Ele estava de férias nos Estados Unidos, de onde assistiu aos atentados terroristas de fanáticos bolsonaristas, em 8 de janeiro, em Brasília. Ele foi exonerado da secretaria de Segurança Pública do DF pelo governador afastado, Ibaneis Rocha (MDB). Respondendo a um pedido da Advocacia-Geral da União (AGU), o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes determinou a prisão de Torres.

