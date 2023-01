Randolfe aciona o STF contra Bolsonaro e Anderson Torres

Apoie o 247

247 - O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) anunciou nesta quinta-feira (12) que pediu ao Supremo Tribunal Federal a criação de um inquérito para investigar o ex-ministro da Justiça Anderson Torres, acusado de não ter tido iniciativa (omissão) quando ocorreram os atos terroristas no último domingo (8) em Brasília (DF), onde apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) invadiram o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto.

Ex-secretário de Sergurança Pública do Distrito Federal, Torres foi afastado do cargo por decisão de Ibaneis Rocha (MDB), que era governador (GDF), mas não está podendo cumprir a função após o STF determinar o seu afastamento, também por suposta omissão nos atos.

"Estamos peticionando ao STF pedindo a instauração de um novo inquérito sobre a tentativa de GOLPE de Estado, incluindo o Sr Anderson Torres e o Sr Jair Bolsonaro. Eles não passarão!", escreveu o parlamentar no Twitter.

A polícia prendeu cerca de 1500 pessoas. Cerca de 600 foram liberadas. Ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) aprovaram nessa quarta-feira (11) a manutenção da decisão do ministro Alexandre de Moraes, que determinou a prisão de Torres e o afastamento do governador do DF.

O ex-ministro da Justiça está nos Estados Unidos, mas informou que voltará ao Brasil para se apresentar à Justiça.

A Procuradoria-Geral da República (PGR) pediu ao STF a abertura de pelo menso quatro inquéritos. Um deles é para saber quem são os autores intelectuais dos atos terroristas.

Nos EUA, deputados do partido Democrata enviaram uma carta ao presidente Joe Biden pediu do que o governo para evitar que o país seja utilizado por Bolsonaro como refúgio em função das mobilizações terroristas.

