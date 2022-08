Um dia após ataque de Ciro, Lula reafirma: "estou com disposição de menino"

Apoie o 247

247 - Um dia após ter sido alvo de um ataque rasteiro do candidato à Presidência da República Ciro Gomes (PDT), o ex-presidente Lula (PT), líder em todas as pesquisas eleitorais para retornar ao Palácio do Planalto, reiterou estar bem e "disposto" para assumir um novo mandato.

"Eu estou animado, estou disposto, com muita força de vontade. Estou me preparando fisicamente. Levanto todo dia às 6h para fazer ginástica, faço duas horas de ginástica, faço musculação e quando eu falo que tenho 76 anos e energia de 30... Eu estou com disposição de menino para governar e fazer esse país ficar melhor e viver bem", afirmou o petista nesta terça-feira (3) em entrevista à Rádio Mais Brasil FM, sem citar em nenhum momento Ciro Gomes, que não chega sequer aos dois dígitos nas pesquisas de intenções de voto.

O pedetista havia publicado no Twitter na segunda-feira (29), em um ataque à saúde física do ex-presidente, que "Lula está cada dia mais fraco - fisicamente, psicologicamente e teoricamente - para enfrentar a direita sanguinária". A postagem foi apagada pouco tempo depois.

Nesta terça-feira, Ciro Gomes afirmou que sua publicação foi "dura demais", mas não se retratou. Segundo Ricardo Noblat, do Metrópoles, o candidato foi repreendido pelo presidente de seu partido, Carlos Lupi (PDT): "campanha é para discutir política".

