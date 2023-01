Vice de Bolsonaro, Braga Netto liderou reuniões para discutir golpe contra eleição de Lula

Segundo a CNN, general Braga Netto debateu com aliados a decretação do Estado de Defesa no país e pode ter relação com a minuta golpista de Anderson Torres edit

Apoie o 247

ICL

247 - Interlocutores de Jair Bolsonaro e de Anderson Torres afirmaram que o general Walter Braga Netto, candidato a vice na chapa bolsonarista e ex-ministro da Defesa, liderou reuniões em Brasília (DF) para discutir soluções com o objetivo de mudar o resultado eleitoral. De acordo com informações publicadas nesta quarta-feira (18) pela CNN Brasil, uma alternativa seria o artigo 142 da Constituição Federal, que poderia ser um golpe, com uma intervenção militar.

Circula nas redes sociais um vídeo, de 18 de novembro do ano passado, em que o general tenta deixar bolsonaristas com otimismo. "Que você não percam a fé".

O segundo turno da eleição presidencial aconteceu em 30 de outubro, quando o então candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) conseguiu 50,9% dos votos, contra 49,1% de Bolsonaro.

General Braga Netto:

"Vocês não percam a fé." pic.twitter.com/EAzsIPLpab — PEDRO Salles 🇧🇷 (@PEDRONILSON17) November 19, 2022

Na última quinta-feira (12), policiais federais encontraram na casa de Torres, em Brasília, um documento com estratégias para uma tentativa de golpe no País. O ex-ministro foi preso.

O ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Benedito Gonçalves determinou a inclusão da minuta golpista em uma ação de investigação contra Bolsonaro e Braga Netto.

Ministros do Supremo Tribunal Federal e o PL, partido de Bolsonaro, acreditam na hipótese de o ex-chefe do Executivo federal se tornar inelegível.

Nos últimos anos, Bolsonaro tentou fazer seus apoiadores a terem uma visão negativa do Judiciário, que, segundo ele, atrapalhava o governo. O ex-ocupante do Planalto defendeu a participação das Forças Armadas na apuração do resultado das eleições. Partidos de oposição denunciaram publicamente a hipótese de o bolsonarismo tentar um golpe.

Em novembro do ano passado, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) multou o PL em R$ 22,9 milhões após o partido questionar a confiança das urnas eletrônicas.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.