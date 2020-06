Wassef pressiona clã Bolsonaro por demissão de Karina Kufa

Advogada é o principal nome da defesa de no TSE. Fred Wassef ficou muito irritado com a nota divulgada por Karina, em que ela afirma que Wassef não atua em ações envolvendo o presidente Jair Bolsonaro edit

247 - O advogado Frederick Wassef, dono da casa onde Fabricio Queiroz foi preso, está pressionando o clã Bolsonaro para demitir a advogada Karina Kufa.

De acordo com o blog da jornalista Bela Megale, do Globo, Wassef ficou muito irritado com a nota divulgada na sexta-feira (20) por Karina, em que ela afirma que Wassef não atua em ações envolvendo Jair Bolsonaro.

"Desde então, Wassef tem insistido, principalmente com Flávio Bolsonaro, para que a advogada precisa ser afastada", diz a jornalista.

Karina Kufa é o principal nome da defesa do presidente nas causas do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que pedem a cassação de sua chapa, e também atua em casos do deputado Eduardo Bolsonaro.

Segundo o jornalista Guilherme Amado, Wassef desperta preocupação, pois estaria agitadíssimo e sem conseguir concluir o raciocínio, quando não cai no choro.

