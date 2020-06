Agitado e chorando, Wassef desperta preocupação

Frederick Wassef está agitadíssimo e sem conseguir concluir o raciocínio — mais do que lhe é habitual. Quando não cai no choro, revelou o jornalista Guilherme Amado edit

247 - Quem conversa com o ex-advogado do Clã Bolsonaro Frederick Wassef tem se preocupado com seu estado emocional, informou o jornalista Guilherme Amado, em sua coluna no portal Época desta terça-feira (23).

Segundo o jornalista, agora ex-advogado da família Bolsonaro, que acolheu Fabrício Queiroz em sua residência, está agitadíssimo e sem conseguir concluir o raciocínio — mais do que lhe é habitual. Quando não cai no choro.

