Wassef abandona o caso Flávio Bolsonaro após esconder Queiroz

247 – O advogado Frederick Wassef anunciou nesta noite, em entrevista à CNN, que está abandonado a defesa do senador Flávio Bolsonaro no escândalo da "rachadinha", escândalo de corrupção que desviava salários de funcionários públicos para pagar despesas pessoais do clã Bolsonaro. "Peço desculpas por qualquer dano que tenha causado ao presidente Jair Bolsonaro e ao senador Flávio Bolsonaro".

Wassef se tornou conhecido depois que Fabrício Queiroz, tesoureiro do clã Bolsonaro, foi preso numa casa de sua propriedade, localizada na cidade de Atibaia (SP). Ao esconder Queiroz, Wassef pode ter contribuído para o crime de obstrução judicial e corre o risco de ser preso – motivo que já levava o clã Bolsonaro a cogitar sua saída da defesa do caso.

Dentro de 15 dias, com a prisão de Queiroz, o Ministério Público do Rio de Janeiro deve denunciar Flávio Bolsonaro como chefe do esquema de corrupção da rachadinha. Inscreva-se na TV 247 e saiba mais sobre Wassef:

