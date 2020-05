Weintraub diz em vídeo que ministros dos STF são 11 fdps

Em alinhamento com a tropa de choque bolsonarista, que ataca o STF, para desviar atenções do inquérito sobre eventuais interferências de Jair Bolsonaro na PF, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, afirmou que a Corte era composta por 11 fdp. A informação é da jornalista Thaís Oyama edit

247 - Enquanto o Palácio do Planalto resiste em entregar ao Supremo Tribunal Federal o vídeo sobre uma reunião entre membros do governo e o ex-ministro Sérgio Moro (Justiça), o titular da Educação, Abraham Weintraub, afirmou que a Corte era composta por 11 filhos da puta. A informação é da coluna de Thaís Oyama.

O Planalto argumenta apenas que o encontro tratou de "assuntos potencialmente sensíveis e reservados de Estado, inclusive de relações exteriores".

Não é o primeiro integrante do governo que ataca do STF. O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, classificou como "estardalhaço" o inquérito que apura as acusações feitas por Moro de que Jair Bolsonaro queria interferir na Polícia Federal.

A Advocacia-Geral da União (AGU) quer que, no vídeo, seja apresentada somente a parte em que o ex-ministro da Justiça Sérgio Moro aparece.

