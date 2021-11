Weintraub escancara mágoa por não ser o candidato de Bolsonaro ao governo de São Paulo

Apoie o 247

247 - Desde que deixou o governo, o ex-ministro da Educação de Jair Bolsonaro Abraham Weintraub tem feito pequenas críticas a setores específicos do governo federal que, segundo ele, abandonaram o conservadorismo adotado por Bolsonaro em discurso eleitoral em 2018.

As críticas, no entanto, nunca são feitas diretamente ao chefe do governo.

Em tuíte publicado na última sexta-feira (26), porém, Weintraub disse nunca ter sido o "queiridinho", mas que apesar disso era o "feio que no final vence". O recado, segundo a Folha de S. Paulo, bateu na base bolsonarista como uma clara manifestação de mágoa por parte do ex-ministro.

Weintraub estaria chateado por ter sido trocado pelo ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, para concorrer ao governo de São Paulo em 2022 com o apoio de Bolsonaro. Esse era um desejo antigo do ex-ministro.

Nem mesmo para o Senado deve sobrar uma vaga para Weintraub, visto que Bolsonaro tem dois nomes em mente: o do ex-ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles e o da deputada estadual Janaína Paschoal (PSL-SP).

