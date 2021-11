Convidado por Bolsonaro, Tarcísio de Freitas diz que só será candidato ao governo de SP se tiver "segurança"

Apoie o 247

247 - Convidado por Jair Bolsonaro para se candidatar ao governo de São Paulo em 2022, o ministro da Infraestrutura Tarcísio de Freitas afirmou à Jovem Pan que só colocará seu nome à disposição se tiver "segurança" de que é uma boa opção para a disputa.

"Tenho conversado com o presidente Jair Bolsonaro. Sim, ele me pediu para pensar, a gente aceitou, discutiu o assunto, não tem nenhuma decisão tomada. Ele é um cara que vem passando confiança para nós. Cheguei a ler alguma coisa sobre ele estar impondo, ele não está impondo nada, a conversa com ele é muito bacana, é uma orientação. É um cara que quer, obviamente, o melhor do ponto de vista eleitoral para ele, mas também quer o melhor para nós, ele pensa muito no nosso lado pessoal também. Além de ser meu chefe, hoje é um grande amigo que eu tenho. A conversa vai estar acontecendo, a gente vai tentar construir o melhor cenário. A gente precisa ter segurança e, às vezes, essa segurança tem que ser baseada em número, em evidência”, falou o ministro.

