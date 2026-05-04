Gleisi critica Alcolumbre e diz que governo tem que "demarcar o seu campo"

247 - A deputada federal Gleisi Hoffmann (PT-PR) criticou nesta segunda-feira (4) o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP). As falas da parlamentar ocorrem após a rejeição do nome do advogado-geral da União, Jorge Messias, ao Supremo Tribunal Federal (STF) e a derrubada dos vetos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao PL da Dosimetria no Congresso Nacional.

Gleisi afirmou que a indicação ao STF é uma atribuição do chefe do Executivo. "É uma prerrogativa do presidente nomear quem ele quer nomear. Não quem os outros querem impor", disse Gleisi em entrevista à GloboNews, de acordo com o jornal O Globo. "Foi uma avaliação política. Foi lamentável o que aconteceu, pois ninguém questionou o saber jurídico do Messias, nem a sua conduta ilibada", acrescentou.

A parlamentar avaliou que a atuação de Alcolumbre na votação se aproximou da de um "líder partidário" e associou o comportamento a interesses políticos e alianças. Ela também afirmou que o governo precisa delimitar com clareza quem são seus aliados no cenário eleitoral.

"Até aqui nós tínhamos aliança da governabilidade no Congresso Nacional e o presidente Davi foi correto, sim, na maioria dos casos, e o governo também foi correto com ele na maioria dos casos na tramitação das matérias. Agora, eu acho que se está entrando num jogo eleitoral. O governo tem que demarcar o seu campo", afirmou.

Na sequência, fez um alerta sobre a disputa política. "O que não pode é a gente ir para uma disputa eleitoral com o inimigo dentro de casa. Isso não pode acontecer". Questionada se a declaração se referia a Alcolumbre, a deputada negou classificá-lo como adversário direto, mas criticou sua postura.

"Eu não estou falando que ele é um inimigo. Só estou dizendo que o comportamento dele foi errado. Isso resultou numa derrota que é uma derrota contra o Brasil. Se o comportamento continuar e ele tiver aliança com o Flávio, obviamente que ele não vai ser um amigo", completou.