Após rejeição de Messias, Gleisi defende debate sobre indicação de mulher ao STF

247 - A deputada federal Gleisi Hoffmann (PT-PR) defendeu nesta quinta-feira (30) a possibilidade do debate sobre a indicação de uma mulher para o Supremo Tribunal Federal (STF). A declaração foi feita após o Senado recusar a indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, em um movimento sem precedentes recentes, informa a CNN Brasil. "Essa é uma oportunidade pra gente fazer esse debate, essa discussão [de indicar uma mulher ao Supremo]", afirmou a parlamentar.

Gleisi também comentou o resultado da votação, que rejeitou o nome de Messias por 42 votos a 34. Segundo ela, houve mudança de posicionamento entre parlamentares. De acordo com a deputada, ocorreu "traição" de senadores que inicialmente apoiariam a indicação, mas votaram contra no plenário.

A parlamentar atuou diretamente na articulação política para viabilizar a aprovação do nome de Messias no Senado. Até o início de abril, Gleisi ocupava o cargo de ministra das Relações Institucionais, função responsável pela interlocução entre o Executivo e o Legislativo.

Ela deixou o posto em 3 de abril para disputar as eleições de outubro. Durante sua gestão, esteve à frente das negociações com parlamentares para garantir apoio às pautas do governo.

De acordo com estimativas do governo, havia expectativa de cerca de 45 votos favoráveis à indicação, número suficiente para aprovação. O resultado final, no entanto, ficou abaixo do previsto.