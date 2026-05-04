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      Federação Brasil Esperança entra com cinco representações no TSE contra o PL

      Legenda bolsonarista teria investido cerca de R$ 216 mil no impulsionamento de propaganda antecipada negativa contra Lula e o PT

      Tribunal Superior Eleitoral (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

      247 - A Federação Brasil Esperança, formada por PT, PCdoB e PV, entrou com cinco representações no Tribunal Superior Eleitoral contra o PL. As ações tratam do uso de impulsionamento pago para divulgação de conteúdos considerados negativos ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva e ao Partido dos Trabalhadores. As informações são do blog de Lauro Jardim, no jornal O Globo.

      De acordo com as representações, a legenda bolsonarista teria investido cerca de R$ 216 mil na promoção de publicações com críticas relacionadas a temas como o escândalo do INSS, comparações entre as gestões de Lula e Jair Bolsonaro e questões tributárias. A legislação eleitoral autoriza o impulsionamento de conteúdos político-eleitorais, desde que não haja propaganda negativa direcionada a adversários. Com base nesse entendimento, a federação argumenta que houve irregularidade na estratégia adotada pelo PL.

      Nas ações apresentadas ao TSE, a federação solicita a interrupção imediata dos impulsionamentos, a proibição de novas promoções desse tipo de conteúdo e a aplicação de multas. As representações também buscam impedir a continuidade da veiculação paga das publicações questionadas, sob o argumento de que a prática contraria as regras estabelecidas para o período eleitoral.

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