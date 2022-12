Brasil espera contar com Neymar nas oitavas, diz auxiliar de Tite

Recuperação de lesão no tornozelo esquerdo vai bem e comissão técnica espera camisa 10 de volta para o mata-mata edit

Apoie o 247

ICL

(Reuters) - A seleção brasileira espera ter Neymar de volta ao time para a fase eliminatória da Copa do Mundo, já que sua recuperação de uma lesão no tornozelo está indo bem, disse o auxiliar técnico Cléber Xavier nesta quinta-feira.

O atacante de 30 anos do Paris St Germain esteve novamente ausente do treinamento desta quinta-feira, enquanto o técnico Tite preparava sua equipe para enfrentar Camarões na última partida do Grupo G na sexta-feira.

Com a vaga já garantida para a próxima fase após duas vitórias, Tite fará um rodízio em sua equipe para manter alguns jogadores descansados para uma provável partida das oitavas de final na segunda-feira, caso a seleção termine em primeiro do grupo.

Os laterais Alex Sandro e Danilo, que também se recuperam de lesões, fizeram parte do grupo que treinou na quinta-feira e devem estar à disposição para a fase de mata-mata.

"Estão em processo de evolução, a gente traz o foco para o jogo de Camarões e, depois, entramos no processo de decisão. Já tem um projeto bem elaborado para o retorno desses atletas", disse Xavier em entrevista coletiva, acrescentando que os jogadores serão reavaliados no sábado.

O lateral-esquerdo da Juventus, Alex Sandro, sofreu uma lesão no quadril na vitória por 1 x 0 sobre a Suíça, enquanto Neymar e o lateral-direito da Juve, Danilo, sofreram lesões no tornozelo na vitória do Brasil por 2 x 0 na estreia sobre a Sérvia.

O médico da seleção brasileira, Rodrigo Lasmar, não deu um cronograma específico para o retorno dos jogadores.

O Brasil termina na liderança do grupo com empate ou vitória. Se a seleção perder e a Suíça vencer a Sérvia, o primeiro lugar será decidido pelo saldo de gols.

Os suíços estão em segundo lugar com três pontos, dois à frente de Sérvia e Camarões, e podem avançar à próxima fase com uma vitória sobre os sérvios.

Sérvia e Camarões devem vencer para ter alguma chance de seguir em frente e, se ambos tiverem sucesso, o segundo lugar será decidido pelo saldo de gols.

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.