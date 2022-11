Neymar está fora da fase de grupos da Copa por lesões no tornozelo

O Brasil lidera o Grupo G do Mundial do Catar e jogará desfalcado de Neymar e Danilo contra Suíça e Camarões edit

DOHA (Reuters) - O atacante Neymar e o lateral-direito Danilo estão fora dos jogos restantes do Brasil na fase de grupos da Copa do Mundo depois de sofrerem lesões na vitória por 2 x 0 sobre a Sérvia na quinta-feira, disse à Reuters uma fonte próxima à seleção nesta sexta-feira.

O Brasil lidera o Grupo G do Mundial do Catar e jogará desfalcado de Neymar e Danilo contra Suíça e Camarões, embora o médico do time tenha confirmado apenas que eles estão fora do próximo jogo contra a Suíça.

"Os exames mostraram uma lesão ligamentar lateral no tornozelo direito do Neymar, junto com um pequeno edema ósseo, e uma lesão ligamentar medial no tornozelo esquerdo do Danilo", disse o médico da seleção, Rodrigo Lasmar.

"Já podemos adiantar que não teremos os dois jogadores para o nosso próximo jogo, mas eles permanecem em tratamento com o nosso objetivo de tentarmos recuperá-los a tempo para essa competição", acrescentou.

