Richarlison explode o Twitter com golaço e mais de 2 milhões de conteúdos na estreia do Brasil na Copa do Catar

247 - Estrela na estreia do Brasil na Copa do Catar nesta quinta-feira (24), tendo feito os dois gols da Seleção contra a Sérvia, o atacante Richarlison “explodiu”ao aparecer em mais de 2 milhões de conteúdos, entre postagens originais e RTs, relacionados a ele nas redes sociais.

Segundo a Vox Radar, empresa especializada na análise das redes sociais, o nome do atacante brasileiro esteve presente em mais de 1,6 milhão de conteúdos, entre postagens originais e RTs, entre a quinta-feira (24) e o início da manhã desta sexta-feira (25).

O apelido do jogador, "Pombo', apareceu em outros 311,8 mil conteúdos. E a imitação do pombo, o 'pru pru', somou mais 88,2 mil conteúdos. O segundo gol feito por Richarlison também gerou 72,4 mil repetições da expressão 'que golaço' e as menções a 'camisa 9', número utilizado pelo jogador, somaram 16,9 mil postagens e compartilhamentos.

Neymar também foi destaque nas redes sociais ao registra 1,1 milhão de conteúdos, enquanto Vini Jr. apareceu em cerca de 200 mil. A vitória brasileira também injetou confiança junto aos torcedores e o termo 'hexa' apareceu em 440,3 mil postagens e compartilhamentos.

