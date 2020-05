Apesar de Bolsonaro, país entra em alerta máximo: 14 Estados e DF prorrogam quarentena contra a Covid-19

247 - Dezessete estados e o Distrito Federal anunciaram a ampliação do isolamento social no mês de maio com o objetivo de conter o avanço dramático do coronavírus no país. Neste domingo, o Brasil assumiu o 10º lugar na lista dos países com mais casos positivos de coronavírus no mundo. De acordo com o levantamento feito diariamente pela Universidade Johns Hopkins, o Brasil já registra 97,1 mil casos positivos de coronavírus e 6,7 mil mortes.

Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Pará, Paraíba, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe estenderam as restrições de acesso a escolas, comércio e outros locais públicos.

Além destes 16, a Região Metropolitana de São Luís, no Maranhão, foi o primeiro local no Brasil a adotar o lockdown (bloqueio total) . A duração da medida está prevista para dez dias, a partir da próxima terça-feira (5). Na capital de São Paulo haverá bloqueios em algumas das principais avenidas da cidade .

Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Piauí, Rio Grande do Sul, Roraima e Tocantins ainda não divulgaram ser irão prorrogar ou flexibilizar o prazo da quarentena.

