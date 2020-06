Brasil tem 1,152 milhão de casos e 52,7 mil mortes provocadas pela Covid-19

Brasil registra 1.364 novos óbitos em 24 horas no terceiro boletim diário de terça-feira (23) do consórcio inédito entre veículos de imprensa e com dados das secretarias estaduais de Saúde edit

247 - O boletim desta manhã de quarta-feira (24), divulgado por um consórcio inédito entre veículos de imprensa e com dados das secretarias estaduais de Saúde, registrou 1.152.066 casos confirmados da Covid-19 e 52.788 mortes provocadas pela doença no Brasil. Na terceira atualização diária do consórcio de terça-feira (23), o país registrou 1.364 novos óbitos em 24 horas. A informação é do jornal O Globo.

O próximo levantamento será divulgado às 13h, completando a segunda de três vezes ao dia. “A iniciativa dos veículos da mídia foi criada a partir de inconsistências nos dados apresentados pelo Ministério da Saúde na gestão do interino Eduardo Pazuello”, diz a reportagem.

