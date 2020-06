Brasil tem 1,113 milhão de casos da Covid-19 e 51,4 mil mortes; programa da OMS aponta subnotificação

“O país deve ter mais casos que os relatados”, afirma o diretor executivo do Programa de Emergências da Organização Mundial da Saúde (OMS), Michael Ryan edit

247 - O boletim desta manhã de terça-feira (23), divulgado por um consórcio inédito entre veículos de imprensa e com dados das secretarias estaduais de Saúde, registrou 1.113.606 casos confirmados da Covid-19 e 51.406 mortes provocadas pela doença no Brasil. O diretor executivo de Programas de Emergências da Organização Mundial da Saúde (OMS), Michael Rayan, disse que “o país deve ter mais casos que os relatados”. A informação é do jornal O Globo.

O próximo levantamento será divulgado às 13h, completando a segunda de três vezes ao dia. “A iniciativa dos veículos da mídia foi criada a partir de inconsistências nos dados apresentados pelo Ministério da Saúde na gestão do interino Eduardo Pazuello”, diz a reportagem.

O diretor executivo do Programas de Emergências da OMS, Rayan, disse que “houve um aumento de casos no Brasil nas últimas 24 horas. E o país deve ter mais casos que os relatados. Dessa perspectiva, o número de casos reportados deve ter uma subnotificação”.

