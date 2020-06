Veículos de imprensa fazem parceria para divulgar dados da pandemia de Covid-19 no Brasil

Informações que deveriam partir naturalmente do Ministério da Saúde do governo Jair Bolsonaro serão divulgados por equipes de veículos de comunicação edit

247 - Após Jair Bolsonaro restringir o acesso a dados sobre a pandemia da Covid-19, os veículos de comunicação Globo, Extra, O Estado de S. Paulo, Folha de S. Paulo, UOL e G1 decidiram trabalhar juntos para buscar informações omitidas pelo governo federal. A reportagem é do jornal O Globo.

Dados que partiriam naturalmente do Ministério da Saúde agora serão divulgadas por equipes de veículos de comunicação, que devem trabalhar seguindo uma divisão estratégica de tarefas para obtenção de registros de mortes, casos confirmados e avanço do novo coronavírus no Brasil.

Comandado por militares, o Ministério da Saúde mudou o número de infectados e mortos por causa do novo coronavírus divulgado neste domingo. Depois de anunciar 1.382 mortes por Covid-19 no país, mais tarde alterou o número para 525, uma diferença de 857 óbitos

