Chefe da OMS afirma que pandemia da Covid-19 foi exacerbada pela politização

247 - O chefe da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, disse nesta segunda-feira (22) que a ausência de liderança global e unidade no combate à pandemia da Covid-19 é uma ameaça ainda maior que o próprio surto de casos, acrescentando que a politização do vírus tem agravado a situação. A informação é do jornal O Globo.

“O mundo precisa desesperadamente de unidade nacional e solidariedade global. A politização da pandemia a exacerbou”, disse o chefe da OMS em um fórum virtual de saúde organizado pela Cúpula do Governo Mundial. “A maior ameaça que enfrentamos agora não é o próprio vírus, é a falta de solidariedade global e liderança global”, afirma.

A OMS foi criticada recentemente por alguns países-membros, principalmente os Estados Unidos. Donald Trump anunciou o rompimento com a organização.

