Bolsonaro critica brasileiros que “seguem a OMS de forma cega” e defende retomada total das atividades

247 - Durante reunião ministerial na manhã desta terça-feira (9), transmitida ao vivo na TV Brasil, Jair Bolsonaro condenou “os brasileiros que, segundo ele, “seguem as orientações da OMS de forma cega” Bolsonaro defendeu a reabertura no momento em que a OMS anuncia um agravamento mundial da pandemia.

“Essa informação de transmissão quase zero por pessoas assintomáticas vai acelerar a reabertura total do comércio, queremos a normalidade que tínhamos no começo do ano”, disse ele, interpretando a favor de sua tese uma entrevista da A chefe do programa de emergências da OMS, Maria van Kerkhove (leia a seguir). Bolsonaro deu a entender que a imprensa tentará omitir as informações sobre a baixa transmissão do vírus por pessoas assintomáticas.

Saiba mais

A chefe do programa de emergências da OMS, Maria van Kerkhove, afirmou nesta segunda-feira (8) que a transmissão da Covid-19 por pacientes sem sintomas da doença parece ser "rara". Entretanto, ela ressaltou que há diferença entre assintomáticos e pré-sintomáticos, que são as pessoas que vão desenvolver algum sintoma da doença.

Segundo reportagem do portal G1, A explicação de Maria durante entrevista no começo da tarde foi alvo de críticas e dúvidas. Horas depois, em seu perfil no Twitter, ela reforçou que há diferença entre pacientes assintomáticos e pré-sintomáticos.

