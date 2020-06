OMS: surto do coronavírus está piorando no mundo

De acordo com o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom, "embora a situação da Europa esteja melhorando", a alta de casos em países como o Brasil, México e Peru fez com que a situação global piorasse edit

247 - O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom, afirmou que o surto de coronavírus está piorando no mundo. De acordo com o dirigente, "embora a situação da Europa esteja melhorando", a alta de casos em países como o Brasil, México e Peru fez com que a situação global piorasse.

"No domingo, mais de 136 mil casos foram reportados. O máximo registrado em um único dia", afirmou Adhanom durante uma entrevista em videochamada, em Genebra. "Embora a situação na Europa esteja melhorando, globalmente está piorando".

De acordo com a Universidade Johns Hopkins, quase 10% da população mundial já foi infectada.

O chefe da OMS citou os protestos contra o racismo em nível global e voltou a pedir que as pessoas pratiquem o distanciamento social.

"Continuamos a pedir a vigilância ativa para garantir que o vírus não se recupere, especialmente, porque reuniões de todos os tipos estão começando a recomeçar em alguns países", disse

"A OMS apoia plenamente a igualdade e o movimento global contra o racismo. Rejeitamos todos os tipos de discriminação. Encorajamos todos os que protestam em todo mundo a fazê-lo com segurança", acrescentou.

