Brasil ultrapassa 173 mil mortes pela Covid-19

247 - O Brasil registrou 287 novas mortes e 21.138 novos diagnósticos positivos da Covid-19 nesta segunda-feira, segundo o Ministério da Saúde. Assim, o país totaliza desde o início da pandemia, 173.120 óbitos e 6.335.878 infectados.

O país é o segundo com mais mortes pela doença no mundo e o terceiro com mais infecções, atrás somente de Estados Unidos e Índia.

Doria e São Paulo

O local com maior número de infectados é o estado de São Paulo, onde o governador, João Doria (PSDB), anunciou logo após o fim das eleições municipais, o regresso de seis regiões para a fase amarela do Plano São Paulo.

Segundo o The Intercept, o Governo de São Paulo sabia do crescimento acelerado nas internações por Covid-19 em hospitais públicos na capital paulista desde pelo menos 9 de novembro, seis dias antes do primeiro turno das eleições municipais, mas mesmo assim buscou negar o que vinha sendo denunciado por médicos em vários hospitais.

