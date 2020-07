Com 87.058 mortes, Brasil tem 2.419.901 infectados com a Covid-19

247 - O número de mortes provocadas pelo novo coronavírus atingiu 87.058 com 2.419.901 infectados no Brasil, de acordo com dados das secretarias estaduais de Saúde apurados por um consórcio de veículos de imprensa, até as 8h da manhã desta segunda-feira (27). A informação é do portal G1.

O balanço mais recente divulgado no domingo (26), às 20h, indicou 87.052 mortes confirmadas, 556 em 24 horas. A média móvel de novos óbitos no Brasil nos últimos 7 dias foi de 1.074, acrescenta a reportagem. O registro também apontou 23.467 infectados nas últimas 24 horas, com média móvel de 45.715 por dia.

O levantamento foi apurado por um consórcio inédito formado entre G1, O Globo, Extra, O Estado de S.Paulo, Folha de S.Paulo e UOL, com dados das secretarias estaduais de saúde. A iniciativa dos veículos de comunicação foi desenvolvida a partir de inconsistências nos dados apresentados pelo Ministério da Saúde na gestão do interino Eduardo Pazuello.

