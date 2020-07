Coronavírus já matou mais de 87 mil pessoas no Brasil

Sputnik - O Brasil alcançou neste domingo (26) a marca de 2.419.091 infectados pelo coronavírus e 87.004 mortes causadas pela enfermidade, informa o Ministério da Saúde.

Nas últimas 24 horas, foram 24.578 novos diagnósticos de COVID-19 confirmados e 555 óbitos registrados.

O Norte é a região do Brasil com maior incidência de coronavírus por 100 mil habitantes, com 2.095,9 casos. A unidade federativa com os piores números no Norte é o Estado de Roraima, com 4.924,2 casos a cada 100 mil habitantes.

As seguintes regiões apresentam os maiores números de incidência de COVID-19 por 100 mil habitantes: Nordeste (1.384,0), Centro-Oeste (1.332,1), Sudeste (939,3) e Sul (653,0).

152 bispos criticam Bolsonaro

Também neste domingo, foi divulgada carta aberta de 152 bispos brasileiros com críticas ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido). A missiva já deveria ter sido publicada, mas foi retida para análise pelo conselho permanente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), informa o jornal Folha de S. Paulo.

Chamada de "Carta ao Povo de Deus", o texto dos bispos afirma que o Brasil enfrenta uma "tempestade perfeita". "A causa dessa tempestade é a combinação de uma crise de saúde sem precedentes, com um avassalador colapso da economia e com a tensão que se abate sobre os fundamentos da República, provocada em grande medida pelo Presidente da República [Jair Bolsonaro] e outros setores da sociedade, resultando numa profunda crise política e de governança", afirmam os religiosos na missiva.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.