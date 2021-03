Desgovernado, Brasil registra 1.641 mortes por Covid-19 e tem o dia mais letal da pandemia

O país atinge o triste recorde no mesmo dia em que vê hospitais de todas as regiões brasileiras anunciando lotação de leitos de UTI. Já são mais de 257 mil mortos pela Covid-19 edit

247 - O Brasil registrou nas últimas 24 horas 1.641 mortes em decorrência da Covid-19, tornando esta terça-feira (2) o dia mais letal da pandemia no país. Com os novos números, o total de óbitos pela doença chega a 257.361 em território brasileiro. Os dados foram divulgados pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde.

No último dia foram também contabilizados 59.925 casos de infecção pelo coronavírus, totalizando 10.646.926.

Para além dos números, o país tem, em diversas regiões, hospitais com leitos de UTI lotados, como é o caso do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, por exemplo.

Em Porto Alegre, o Hospital Moinhos de Vento precisou comprar um contêiner para colocar os pacientes mortos pela Covid-19.

São Paulo, por sua vez, registrou o maior número de mortes em 24 horas desde o início da pandemia.

Enquanto os números mostram situação cada vez mais alarmante, Bolsonaro prepara um pronunciamento para falar contra o lockdown e medidas restritivas com o objetivo de conter o avanço do coronavírus.

