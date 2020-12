Grupo especialista da UFRJ recomenda medidas estritas de combate à pandemia da Covid-19

247 - Especialistas da área da saúde e cientistas da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) assinaram uma nota técnica que recomenda uma série de medidas a serem adotadas diante do aumento no número de casos registrados de Covid-19 no Brasil.

Como reportado no G1, o grupo defende o fechamento de praias, abertura imediata de leitos hospitalares, ampla testagem, suspensão de eventos presenciais e avaliação da possibilidade de implementação de um novo lockdown.

O Brasil é o segundo com mais mortes pela doença no mundo e o terceiro com mais infecções, atrás somente de Estados Unidos e Índia. O Rio de Janeiro já registra fila por leitos de UTI e ainda não tomou medidas estritas de contenção contra o novo coronavírus.

