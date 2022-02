Mortes no Brasil disparam e país tem 3º maior número do mundo em sete dias, diz OMS

Apoie o 247

247 - Com 5,2 mil mortes em sete dias, o Brasil ficou na terceira posição entre os países que registraram o maior número de mortes pela covid-19 na semana que terminou nesse domingo (6). Os Estados Unidos ficaram em primeiro lugar (16,4 mil) e a Índia em segundo (7,8 mil).

Os números, divulgados pela Organização Mundial da Saúde (OMS) nesta segunda-feira (7), foram publicados pela coluna de Jamil Chade, no portal Uol.

Na semana anterior, as estatísticas apontaram 3,3 mil óbitos no país, o que representou uma expansão de 88% na comparação com os sete dias anteriores.

De acordo com a OMS, a quarta posição é da Rússia, seguida por México, Itália e França.

No quesito novas contaminações, o Brasil continuou em quarto lugar, repetindo a mesma classificação da semana anterior. Nos EUA, foram 2 milhões de novos casos em sete dias, contra 1,6 milhão na França e 1,3 milhão na Alemanha. No Brasil, foram 1,25 milhão, seguido pela Rússia e pela Índia.

