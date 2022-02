Internações de crianças e adolescentes por Covid-19 triplicam em janeiro

Apoie o 247

247 - Números divulgados pelo Ministério da Saúde apontaram que a quantidade de crianças e adolescentes internados com Síndrome Respiratória Aguda triplicou no começo do ano em comparação com o mesmo período do ano passado. Para o mês de janeiro, as hospitalizações aumentaram de 697 para 2.122, na faixa entre zero e 19 anos. As mortes quase dobraram, saindo de 49 para 86.

Em entrevista à CNN Brasil, o médico Renato Kfouri, representante da Sociedade Brasileira de Imunizações e da Sociedade Brasileira de Pediatria, alertou para a importância de acelerar a vacinação infantil.

"Estamos no pior momento da onda, vendo o aumento de casos na população não vacinada. As crianças hoje, percentualmente e em números absolutos, vêm representando uma parcela importante desse público, aí a importância da vacinação. Nos adultos, como a gente já viu, a vacina previne os casos graves, hospitalizações e óbitos", disse.

