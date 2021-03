Nos EUA, vacinados já superam infectados pela Covid-19

Nos Estados Unidos, 31,7 milhões de pessoas já foram vacinadas contra a Covid-19, de acordo com os dados do Centro de Controle e Prevenção de Doenças. Isso significa que 9,6% da população do país já foi vacinada edit

247 - Nos Estados Unidos, 31,7 milhões de pessoas já foram vacinadas contra a Covid-19, de acordo com os dados do Centro de Controle e Prevenção de Doenças. Isso significa que 9,6% da população do país já foi vacinada e que o número de pessoas que receberam a primeira dose do imunizante já supera o total de infectados pelo novo coronavírus (29,9 milhões).

Já no Brasil, nesta quarta-feira, 10, foi superada a marca dos 9 milhões de vacinados contra a Covid-19. No total foram 9.013.639 pessoas - 4,26% da população brasileira - que receberam ao menos uma dose da vacina contra o novo coronavírus, segundo dados do consórcio de veículos de imprensa. O país já computou mais de 11,2 milhões de infectados.

Nas últimas 24 horas, foram 276.748 brasileiros vacinados com a primeira dose e 191.977 pessoas que receberam a segunda dose.

Os que receberam as duas doses da vacina contra a Covid-19 somam 3.166.189 - somente 1,5% da população brasileira.

O início da imunização no Brasil ocorreu no dia 19 de janeiro. Ou seja, quase dois meses se passaram e nem 5% do povo foi vacinado.

