Brasil supera 9 milhões de vacinados contra a Covid-19; menos de 5% da população

247 - O Brasil superou a marca dos 9 milhões de vacinados contra a Covid-19 nesta quarta-feira, 10 . No total foram 9.013.639 pessoas - 4,26% da população brasileira - que receberam ao menos uma dose da vacina contra o novo coronavírus, segundo dados do consórcio de veículos de imprensa.

Nas últimas 24 horas, foram 276.748 brasileiros vacinados com a primeira dose e 191.977 pessoas que receberam a segunda dose.

Os que receberam as duas doses da vacina contra a Covid-19 somam 3.166.189 - somente 1,5% da população brasileira.

O início da imunização no Brasil ocorreu no dia 19 de janeiro. Ou seja, quase dois meses se passaram e nem 5% do povo foi vacinado.

Lula vacinou 80 milhões em três meses

Os números da vacinação contra a Covid-19 destacam o atraso promovido pela política do governo de Jair Bolsonaro. Em coletiva de imprensa nesta sexta, o ex-presidente Lula lembrou que, em seu governo, na campanha contra a gripe H1N1, foram vacinadas cerca de 80 milhões de pessoas em três meses.

"Na minha época vacinamos 80 milhões em três meses. Cadê o Zé Gotinha? Bolsonaro mandou embora porque achou que era petista. Não me importa de que país, não me importa se é duas ou uma e quero fazer propaganda pro povo brasileiro. Não siga nenhuma decisão imbecil do Presidente da República ou do Ministro da Saúde. Tome vacina. Tome vacina porque a vacina é uma das coisas que pode livrar você do covid. Mas, mesmo tomando vacina, não ache que pode tomar vacina e já tirar a camisa, ir pro boteco pedir uma cerveja gelada e ficar conversando. Não. Precisa continuar fazendo o isolamento e continuar usando máscara e álcool-gel. Pelo amor de Deus", afirmou.

