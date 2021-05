Números da pandemia estão em platô, mas são 'inaceitavelmente altos', diz OMS

De acordo com o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, foram registrados no mundo na última semana quase 90 mil mortes por Covid-19 edit

247 - A Organização Mundial da Saúde (OMS) afirmou nesta segunda-feira (10) que os números da pandemia de Covid-19 no mundo são 'inaceitavelmente altos'.

A entidade reconheceu que a doença está em um platô, mas com índices muito elevados. "Mas é um platô inaceitavelmente alto, com mais de 5,4 milhões de casos relatados de Covid-19 e quase 90 mil mortes na semana passada", falou o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

O Brasil já ultrapassou a marca de 420 mil mortos pela Covid-19, tendo registrado também mais de 15 milhões de casos da doença desde o início da pandemia. De acordo com o monitoramento da Universidade Johns Hopkins, o Brasil é o segundo país com mais mortes no planeta, somente atrás dos Estados Unidos.

