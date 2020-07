OMS afirma que vacina testada no Brasil é a mais avançada do mundo

De acordo com a OMS, 17 vacinas estão em testes clínicos por todo o mundo edit

247 - A Organização Mundial da Saúde (OMS) afirmou que a vacina que está sendo testada no Brasil, desenvolvida pela Universidade de Oxford e pela empresa AstraZeneca, é atualmente a mais avançada em termos de pesquisa no mundo, informa o jornalista Jamil Chade, do UOL.

17 vacinas estão em testes clínicos hoje no mundo, segundo a cientista da OMS Soumya Swaminathan.

A substância da Oxford que está em testes no Brasil já está na fase 3, enquanto outras cinco estão na fase 2. Apesar de ser a fase 3 a última do processo, a OMS alerta que pode levar meses até que o produto esteja no mercado.

