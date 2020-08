OMS alerta para aumento de Covid-19 e maior taxa de mortalidade entre indígenas

"Os relatos de casos de Covid-19 entre os povos indígenas estão aumentando em toda a região (americana), com uma taxa de mortalidade relatada maior neste grupo em comparação com os povos não-indígenas", disse a Organização Mundial da Saúde edit

247 - A Organização Mundial da Saúde (OMS) alertou para o aumento de casos do novo coronavírus entre os indígenas na América do Sul, de acordo com Jamil Chade no Uol. A entidade também indicou que a taxa de mortalidade entre eles é superior ao restante da população.

"Os relatos de casos de Covid-19 entre os povos indígenas estão aumentando em toda a região (americana), com uma taxa de mortalidade relatada maior neste grupo em comparação com os povos não-indígenas", destacou a agência.

O alerta ocorre no momento em que a ONU contestou os vetos de Jair Bolsonaro em projeto que busca proteger comunidades indígenas e quilombolas diante da pandemia da Covid-19. A entidade internacional afirma que o Brasil precisa adotar "medidas afirmativas concretas" para lidar com estes grupos vulneráveis e se diz "preocupada" diante da ingerência.



A declaração está expressa em um carta da ONU para a Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados, que havia solicitado uma opinião da organização. O documento é assinado por Jan Jarab, representante regional para América do Sul do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos.

Jair Bolsonaro sancionou, com vetos, a lei com medidas de proteção a povos indígenas durante a pandemia do coronavírus. Dentre os trechos vetados está o que prevê a execução de ações para garantir aos povos indígenas e quilombolas "a oferta emergencial de leitos hospitalares e de terapia intensiva" e que a União seja obrigada a comprar "ventiladores e máquinas de oxigenação sanguínea".

Outro veto foi o que obriga o governo a fornecer aos povos indígenas "acesso a água potável" e "distribuição gratuita de materiais de higiene, limpeza e de desinfecção para as aldeias". Entre outras coisas.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.