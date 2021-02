OMS chama de "tragédia" escalada da Covid-19 no Brasil

"Muitas regiões do Brasil sofreram prolongados períodos de intensa transmissão. Tem sido muito duro para os brasileiros", afirmou o diretor de operações da OMS, Mike Ryan, reforçando a importância do distanciamento social e do uso de máscara edit

247 - O diretor de operações da Organização Mundial da Saúde (OMS), Mike Ryan, chamou de "tragédia" nesta sexta-feira (26) a nova escalada da Covid-19 no Brasil, de acordo com Jamil Chade, do UOL.

Para o especialista, esta é a quarta vez que uma onda de crescimento no número de casos de coronavírus ocorre no país. "Muitas regiões do Brasil sofreram prolongados períodos de intensa transmissão. Tem sido muito duro para os brasileiros e para o Brasil, em geral".

Reconhecendo a dificuldade de lutar contra a pandemia em um país tão grande e desigual quanto o Brasil, Ryan reafirmou a importância do distanciamento social, da testagem para a detecção da Covid-19 e do uso de máscaras, um dia após Jair Bolsonaro falar contra o equipamento. "É muito difícil num país com grande população e onde pessoas vivem em casas com muitas famílias ou membros de família, em áreas de pobreza. É fácil sentar aqui e dizer o que deve ser feito. Mas é difícil o que encaram brasileiros e as autoridades. Mas não existe outra alternativa. A única forma de sair disso é fazer o trabalho".

"Infelizmente, é uma tragédia para o Brasil que o país esteja sofrendo isso de novo. É duro", lamentou.

Segundo o diretor da OMS, o Brasil é exemplo de que a "pandemia não acabou para ninguém e que qualquer relaxamento é perigoso. O vírus tem muita energia. Se não houver medida, vamos pagar preço".

Sem citar o governo Bolsonaro, Ryan disse que o Brasil é capaz de superar a crise. "Muitos estados tentam fazer o certo".

